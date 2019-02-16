Ревнивец из Сургута получил 9 лет «строгача» за убийство мужчины в ТЦ «Аура»
Кровавую резню устроил житель Сургута в торговом центре «Аура» в Сургуте на глазах у посетителей. За убийство молодого мужчины, преступник отправится на 9 лет в колонию строгого режима.
Накануне суд признал виновным жителя Сургута признан виновным в убийстве.
Напомним, 10 марта 2018 года около 10 часов утра на первом этаже ТЦ «Аура» в Сургуте мужчина на на глазах у посетителей несколько раз ударил ножом молодого человека. От полученных телесных повреждений 25-летний мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Жуткую расправу запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступник вбежал в помещении торгового центра и без слов нанёс удары ножом, после чего убежал. Пострадавший остался лежать в луже крови. Как позже выяснилось, причиной убийства стала ревность.
Убийца сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU