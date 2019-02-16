2019-02-16T08:40:48+03:00
Происшествия

Ревнивец из Сургута получил 9 лет «строгача» за убийство мужчины в ТЦ «Аура»

Жуткое преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Кровавую резню устроил житель Сургута в торговом центре «Аура» в Сургуте на глазах у посетителей. За убийство молодого мужчины, преступник отправится на 9 лет в колонию строгого режима.

Накануне суд признал виновным жителя Сургута признан виновным в убийстве.

Напомним, 10 марта 2018 года около 10 часов утра на первом этаже ТЦ «Аура» в Сургуте мужчина на на глазах у посетителей несколько раз ударил ножом молодого человека. От полученных телесных повреждений 25-летний мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Жуткую расправу запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступник вбежал в помещении торгового центра и без слов нанёс удары ножом, после чего убежал. Пострадавший остался лежать в луже крови. Как позже выяснилось, причиной убийства стала ревность.

Убийца сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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