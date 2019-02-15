2019-02-15T15:37:34+03:00
Общество

В Югре прошли митинги, посвящённые 30-летию со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан

У памятников возложили цветы и почтили павших минутой молчания
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации СургутаФото с сайта администрации Сургута
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Все города Ханты-Мансийского автономного округа отметили 30-летие со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан митингами. Не остался в стороне и Сургут.

Сегодня, 15 февраля, в сквере у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий, матери погибших при исполнении воинского долга, представители власти муниципалитета, военного комиссариата, чтобы поклониться павшим героям.

Исполняющий обязанности главы города Александр Пелевин поблагодарил ветеранов боевых действий и пожелал им крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой:

- Прошло 30 лет. Но нас не отпускает боль утраты. Вы с честью выполнили долг перед Родиной. И сегодня вы поддерживаете друг друга и семьи солдат, офицеров, не вернувшихся с той страшной войны, вы активно участвуете в военно- патриотическом воспитании подрастающего поколения. Спасибо вам большее. Спасибо родителям, воспитавшим славных сынов нашей Родины.

Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили память пяти павших сургутян минутой молчания. Добавим, сегодня в Сургуте проживает 637 воинов-афганцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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