В Югре прошли митинги, посвящённые 30-летию со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан
Все города Ханты-Мансийского автономного округа отметили 30-летие со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан митингами. Не остался в стороне и Сургут.
Сегодня, 15 февраля, в сквере у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий, матери погибших при исполнении воинского долга, представители власти муниципалитета, военного комиссариата, чтобы поклониться павшим героям.
Исполняющий обязанности главы города Александр Пелевин поблагодарил ветеранов боевых действий и пожелал им крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой:
- Прошло 30 лет. Но нас не отпускает боль утраты. Вы с честью выполнили долг перед Родиной. И сегодня вы поддерживаете друг друга и семьи солдат, офицеров, не вернувшихся с той страшной войны, вы активно участвуете в военно- патриотическом воспитании подрастающего поколения. Спасибо вам большее. Спасибо родителям, воспитавшим славных сынов нашей Родины.
Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили память пяти павших сургутян минутой молчания. Добавим, сегодня в Сургуте проживает 637 воинов-афганцев.
ИСТОЧНИК KP.RU