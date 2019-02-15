2019-02-15T14:59:26+03:00
Общество

В Лангепасе директор получил штраф за приём на работу бывшего госслужащего

Он вовремя не сообщил о новом сотруднике
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Лангепаса заподозрила в коррупции директора «Лангепас-Спорт» при приёме на работу нового сотрудника.

Установлено, что директор «Лангепас-Спорт» при принятии на работу бывшего государственного служащего не проинформировал прежнего работодателя о заключении трудового договора с указанным работником с нарушением формы, предусмотренной действующим законодательством.

Непредставление руководителем организации полных и достоверных сведений лишило возможности бывшего работодателя государственного служащего сделать вывод о соблюдении (несоблюдении) бывшим государственным служащим положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

В связи с выявленными нарушениями руководителю общества внесено представление об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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