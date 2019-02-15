2019-02-15T14:25:57+03:00
Общество

Правительство поможет предпринимателям Югры развить семейный бизнес

Проект призван сформировать систему льгот кредитования и налогообложения
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Югорских предпринимателей приглашают принять участие в специальном проекте «Развитие семейного бизнеса в России», организатором которого выступает Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Одной из цели проекта является формирование системы льгот кредитования и налогообложения, развитие и популяризация семейного предпринимательства в России.

Чтобы стать участником проекта, необходимо пройти опрос, который размещен на официальном сайте Торгово-промышленной палаты Югры.

- Нам действительно необходима стратегия развития семейного бизнеса в целях социализации экономики региона и страны в целом, для возрождения былой славы «семейных династий» в контексте предпринимательства, в том числе для формирования среднего класса потому как по статистике большинство предприятий семейного бизнеса – это представители МСП. У представителей семейного бизнеса нашего округа появилась реальная возможность повлиять на качество ведения предпринимательской деятельности, приняв участие в опросе, который проводит ТПП РФ, - сказал президент ТПП Югры Игорь Чертов.

Нужно добавить, что сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе только в сфере агропромышленного комплекса работают более 400 предпринимателей, представляющих семейный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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