Сургутянка оставила больную пенсионерку из Ханты-Мансийска без средств к существованию
Жительница Ханты-Мансийска осталась без продуктов и денег по собственной довечивости. Она передала в руки банковскую карту ненадёжному человеку.
- В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о краже 60 тысяч рублей с банковской карты.
К преступлению оказалась причастна знакомая потерпевшей. Известно, что пенсионерка попросила жительницу Сургута купить продукты питания в связи со своим плохим самочувствием, однако последняя помимо покупок сняла деньги с карты и распорядилась ими по собственному усмотрению.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU