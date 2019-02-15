2019-02-15T13:50:51+03:00
Происшествия

Сургутянка оставила больную пенсионерку из Ханты-Мансийска без средств к существованию

Женщина сама передала банковскую карту в руки злоумышленницы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Ханты-Мансийска осталась без продуктов и денег по собственной довечивости. Она передала в руки банковскую карту ненадёжному человеку.

- В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о краже 60 тысяч рублей с банковской карты.

К преступлению оказалась причастна знакомая потерпевшей. Известно, что пенсионерка попросила жительницу Сургута купить продукты питания в связи со своим плохим самочувствием, однако последняя помимо покупок сняла деньги с карты и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лангепасе директор получил штраф за приём на работу бывшего госслужащего
Правительство поможет предпринимателям Югры развить семейный бизнес
В Нижневартовском районе появится уникальный культурно-образовательный комплекс
Югорчан предпенсионного возраста будут переобучать
Два года колонии грозит нетрезвому водителю из Нижневартовска
«Год последнего балка» объявлен в ряде муниципалитетов Югры
На зимниках Кондинского района госавтоинспекторы усилят контроль
Новый железнодорожный вокзал в Нягани откроют в 2021 году
Житель Приобья перевёл 6 тысяч рублей на алкоголь знакомому, который их не просил
Боевую гранату, патроны и наркотики изъяли у жителя Нижневартовска
Первый форум молодежных советов города состоялся в Когалыме
Вартовчанин вынес из магазина без оплаты кофе, шоколад и дезодорант на 3 тысячи рублей
В Югре «СоСеДИ» будут искать нянь детям
Кондинец ночью с чужой веранды похитил два мешка рыбы
Бабушка из Нижневартовска при нормах сдачи ГТО произвела фурор
В Сургуте за смерть пешехода судят водителя самосвала
В торговом центре«Аура» в Сургуте прошла социальная акция «Защитим себя от гриппа»
В Когалыме 17 февраля состоится «Лыжня России-2019»
В Югре полиция составила ТОП-7 преступлений, совершённых во имя любви