Сургутянка оставила больную пенсионерку из Ханты-Мансийска без средств к существованию

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-15T13:50:51+03:00

Женщина сама передала банковскую карту в руки злоумышленницы

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Жительница Ханты-Мансийска осталась без продуктов и денег по собственной довечивости. Она передала в руки банковскую карту ненадёжному человеку.

- В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о краже 60 тысяч рублей с банковской карты.

К преступлению оказалась причастна знакомая потерпевшей. Известно, что пенсионерка попросила жительницу Сургута купить продукты питания в связи со своим плохим самочувствием, однако последняя помимо покупок сняла деньги с карты и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU