2019-02-15T13:36:53+03:00
Звезды

В Нижневартовском районе появится уникальный культурно-образовательный комплекс

Проект разработан специально для жителей Ларьяка
Алена Кульмухаметова
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В комплексе предусмотрен читальный зал. Фото с сайта пиксабайВ комплексе предусмотрен читальный зал. Фото с сайта пиксабай
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В сельском поселении Ларьяк Нижневартовского района через два года появится современный культурно-образовательный комплекс.

Здание общей площадью 2778 квадратных метров объединит сельский дом культуры, библиотеку и музыкальную школу. На двух этажах оборудуют классы для занятий пением, игре на фортепиано, домре, гитаре, скрипке и национальных инструментах, а также хореографический зал, книгохранилище, читальный зал и концертный зал на 150 мест. Возведение объекта начнется в первом квартале 2019 года.

- При планировании комплекса учитывался колорит Ларьяка, территории где представлена культура и обычаи различных национальностей, в том числе и коренных малочисленных народов севера. Этот проект, разработанный специально для жителей Ларьяка, станет культурным центром как для детей, так и взрослых, - сказал глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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