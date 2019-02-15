2019-02-15T12:52:08+03:00
Общество

Югорчан предпенсионного возраста будут переобучать

Досрочные пенсии никто не отменял
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Гражданами предпенсионного возраста являются люди, которым до пенсии остается 5 лет. Об этом заявила начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда России в Югре Наталия Костылева

С 1 января 2019 года и до конца 2023 года – переходный период для установления нового пенсионного возраста. Женщинам, которые будут уходить на страховую пенсию по старости на общих основаниях, увеличится пенсионный возраст до 60 лет, мужчинам – до 65. За страховой стаж в местности, приравненной к районам Крайнего Севера – не менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин – в итоговом значении пенсионный возраст будет составлять 55 лет у женщин и 60 лет – у мужчин.

Наталия Костылева рассказала о видах досрочных пенсий. Например, о назначении пенсии раньше общего установленного возраста за длительный страховой стаж или для женщин, родивших трех детей и более, а также для граждан, работающих на тяжелых видах производства.

Один из основных вопросов, рассмотренных на семинаре, касался трудовой деятельности работников предпенсионного возраста.

– Центр занятости с 2019 года мы реализуем профобучение югорчан предпенсионного возраста. Если по какой-то причине гражданин уже не может выполнять свою деятельность по той профессии, по которой работает, мы готовы компенсировать работодателю расходы на его обучение другой специальности. Тогда сотрудник продолжит работать в данной организации, но уже на иной должности. Данные курсы выбирает работодатель, исходя из потребностей, вакансий, сам выбирает место и способ обучения, - отметил директор казенного учреждения автономного округа «Ханты-Мансийский центр занятости населения» Руслан Чеботаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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