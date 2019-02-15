Два года колонии грозит нетрезвому водителю из Нижневартовска

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-15T12:31:03+03:00

Мужчина в который раз садится за руль подшофе

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Жителей Югры не пугают большие штрафы, лишение прав и уголовное преследование за пьяную езду и они раз за разом садятся за руль будучи подшофе.

Накануне, прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В ноябре 2017 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления авто на срок 1 год 7 месяцев.

Несмотря на это, злоумышленник в декабре 2018 года в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля, пока не был задержан сотрудниками ДПС.

Теперь водителю грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU