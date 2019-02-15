«Год последнего балка» объявлен в ряде муниципалитетов Югры

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-15T11:58:10+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе спешно избавляются от балков. В ряде муниципальных образований этот вопрос уже закрыт, а для остальных, включая Нягань, 2019 год годом последнего балка. Об этом заявил директор департамента строительства округа Андрей Кривуляк.

В округе идёт активное строительство благоустроенного жилья. Сейчас правительством Югры ведется мониторинг цен на жильё, чтобы не допустить их необоснованного роста. Прорабатывается и вопрос об обеспеченности объемами жилья участников программы. Например, няганцы, помимо приобретения жилья вторичного фонда, могут принять участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на территории города, процент готовности которых составляет 60 и более процентов.

- В этом году в Югре планируется ввод более 900 тысяч квадратных метров жилья. Муниципалитеты настроены на выполнение плана и четко понимают, как они будут его выполнять. И наша главная цель – строить для людей. Не просто коробки, а комфортные дома, с продуманной городской средой, чтобы каждому югорчанину было удобно и уютно в таком жилье, - почеркнул Андрей Кривуляк.

ИСТОЧНИК KP.RU