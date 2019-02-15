2019-02-15T11:52:30+03:00
Общество

На зимниках Кондинского района госавтоинспекторы усилят контроль

Жителей округа просят отнестись с пониманием
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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На территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа–Югра 16 и 17 февраля 2019 года будет организовано проведение профилактической операции «Трасса».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, мероприятие направлено на снижение аварийности на загородных и сезонных автодорогах, выявление и пресечение грубых административных правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушение скоростного режима, а также на выявление водителей, находящихся в утомленном состоянии.

Во время операции «Трасса» на автодорогах и «автозимниках» Кондинского района будет усилен контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации. Водителей будут проверять на порядок перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и режим труда и отдыха водителей.

Госавтоинспекция района обращает внимание водителей на необходимость особого внимательного управления транспортом в сложных дорожных и метеоусловиях: в условиях низких температур, при снегопадах и движении в условиях недостаточной видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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