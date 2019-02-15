2019-02-15T10:55:18+03:00
Общество

Новый железнодорожный вокзал в Нягани откроют в 2021 году

В Югре два крупных долгостроя
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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На кустовом совещании руководителей профильных департаментов Югры и глав муниципальных образований западной части округа в Нягани обсудили вопросы долгостроев, находящихся в государственной собственности.

Под внимание попали два важных объекта транспортной инфраструктуры. Первый из них – железнодорожный вокзал Нягани. Сейчас объект находится на стадии консервации, в первом квартале 2019 года запланировано прохождение экспертизы технической документации, после чего подрядчик перейдет к строительно-монтажным работам, средства, на которые округ получил по программе «Сотрудничество». Ввод объекта намечен на 2021 год.

Второй объект - крытый надземный переход от железнодорожного вокзала к речной пристани в поселке Приобье Октябрьского района. Сейчас пассажиры испытывают сложности при переходе от одного к другому, при этом присутствует и проблема безопасности.

Участники совещания выехали в рейд по объектам долгостроя Нягани. Кроме ж/д вокзала было проинспектированы здание Няганского технологического колледжа, ввод которого намечен на март, и здание Няганского театра юного зрителя, ожидаемого в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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