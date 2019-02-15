Житель Приобья перевёл 6 тысяч рублей на алкоголь знакомому, который их не просил

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-15T10:48:51+03:00

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На застолье для «друга» «пожертвовал» житель Октябрьского района 6 тысяч рублей. О том, что приятель не просил денег в долг, мужчина узнал через два месяца.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции России Октябрьского района с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний житель Приобья. Югорчанин сообщил, что ему поступил звонок от мужчины, который представился знакомым и попросил денег взаймы для приобретения спиртного. Сельчанин перечислил на продиктованный номер банковской карты 6 тысяч рублей, но только через два месяца, встретив того самого друга, узнал, что пострадал от действий злоумышленников. Мужчина сообщил, что потерпевшему не звонил и денег в долг не просил.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU