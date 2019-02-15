Боевую гранату, патроны и наркотики изъяли у жителя Нижневартовска

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-15T10:36:56+03:00

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Три уголовных дела возбудили следователи Нижневартовска в отношении мужчины. Его грозит серьёзный тюремный срок.

Накануне, прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых устройств.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2018 года. Пр нём были обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере и граната Ф-1. В дальнейшем, с участием подозреваемого на территории города изъяты, сделанные им ранее, две закладки с наркотическим средством, а также при производстве обыска в жилище изъято наркотики и 9 патронов к нарезному оружию, являющимися боеприпасами.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU