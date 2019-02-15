Первый форум молодежных советов города состоялся в Когалыме

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-15T10:28:10+03:00

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Седьмого февраля в Когалыме состоялся первый форум молодежных советов города, где лидеры и активы объединений собрались на одной площадке для знакомства, открытого диалога и обмена опытом.

По информации администрации города, форум посетили более 90 человек. Формат мероприятия «Без галстуков и каблуков» был выбран неслучайно. По мнению организаторов мероприятия, неформальное общение приводит к хорошим результатам, такие форматы объединяют и способствуют чему-то новому. Целью форума являлось, прежде всего, знакомство участников для дальнейшего сотрудничества.

Программа этого вечера была насыщенной. Представители организаций поделились вниманию результатами деятельности своего объединения в течение прошедшего года.

- В течение прошлого года мы принимали участие в различных мероприятиях. В этом году тоже запланировано много мероприятий самой разной направленности. Очень здорово, что организовали такое мероприятие, на мой взгляд, оно необходимо для полноценного развития как каждого из нас, так и города в целом. Эта встреча поможет нам сплотиться и реализовать то, что, может быть, каждый хотел бы, но не решался, - поделилась впечатлениями председатель совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Карина Иванищева.

По итогам I форума молодежных советов города Когалыма был сформирован Молодежный актив при главе города Когалыма, в состав которого вошли 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU