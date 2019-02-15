Вартовчанин вынес из магазина без оплаты кофе, шоколад и дезодорант на 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-15T09:59:28+03:00

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Вполне мужской набор взял в магазине житель Нижневартовска. Только вот оплачивать покупки он не хотел.

- В Нижневартовске ранее судимый 32-летний подозреваемый в одном из магазинов города похитил дезодорант, шоколад и кофе. Общая сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В этот же день отделом дознания полиции Сургутского района возбуждено уголовное дело статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Так, на автодороги «Сургут-Когалым» за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, лишенный права управления. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Подозреваемому избрана мера пресечения – обязательство о явке.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: 2 кражи, причинение вреда здоровью, вымогательство и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU