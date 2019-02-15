В Югре «СоСеДИ» будут искать нянь детям

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-15T09:52:19+03:00

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Соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и межрегиональной благотворительной общественной организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» подписали губернатор автономного округа Наталья Комарова и председатель координационного совета Сергей Рыбальченко.

Отметим, что предметом соглашения стало сотрудничество по реализации проекта «Профессиональные няни – детям!», включая организацию системы сопровождения обучения, стажировки югорских нянь.

Правительство Югры окажет содействие в проведении проектного семинара, разработке дорожной карты реализации проекта, сопровождении обучения тьюторов, организации информационной поддержки реализации проекта.

В свою очередь, «СоСеДИ» совместно с органами власти региона проведут указанный выше семинар и разработают дорожную карту, обеспечат обучение тьюторов в Москве,организуют сертификацию нянь в автономном округе в соответствии с системой добровольной сертификации «Присмотр и уход – стандарт качества».

ИСТОЧНИК KP.RU