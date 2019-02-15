Кондинец ночью с чужой веранды похитил два мешка рыбы

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-15T09:35:52+03:00

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Съесть два мешка краденной рыбы, предназначенной для кошек и собак, житель Кондинского района не успел. Полицейские вернули владельцу его припасы.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, оперативниками Кондинского района установлен 30-летний подозреваемый, который ночью с веранды одного из домов поселка Половинка похитил два мешка рыбы, который предназначался для корма кошек и собак. Сумма ущерба составила порядка 1500 рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, раскрыто 48, из них: хулиганство, факт незаконного оборота оружия, угон, 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 10 мошенничеств и 13 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU