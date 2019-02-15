Бабушка из Нижневартовска при нормах сдачи ГТО произвела фурор

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-15T09:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вручение золотых знаков ГТО состоялось в торжественной обстановке в Музее нижневартовского спорта. На церемонии назвали имена лучших спортсменов в данной дисциплине за третий квартал 2018 года. На протяжении трех месяцев, с июля по сентябрь, в сдаче нормативов участвовали дети, подростки, молодежь.

- Летом претендентов на получение удостоверения и знака ГТО было меньше, чем обычно. В основном проходили тестирование вартовчане старше 25 лет: учителя, воспитатели, сотрудники администрации города, доктора физкультурного диспансера и не только. Также среди участников была и представительница старшего поколения – Канифа Ахметзянова. Она выступала в 10 ступени – возраст 60-69 лет. На соревнованиях по скандинавской ходьбе вартовчанка произвела настоящий фурор – молодежь бы не смогла догнать, – отметила руководитель нижневартовского центра тестирования ГТО Анастасия Желтухина.

ИСТОЧНИК KP.RU