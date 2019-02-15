В Сургуте за смерть пешехода судят водителя самосвала

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-15T08:58:10+03:00

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Пять лет лишения свободы грозит водителю самосвала за смерть женщины под колёсами его грузовика. Мужчина не смог возместить моральный ущерб родственникам погибшей до суда.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности cмерть человека.

Водитель самосвала во дворе одного из домов Сургута не заметил женщину при движении назад и насмерть её задавил. Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно допускал нарушения Правил дорожного движения, на момент ДТП имел 5 – летний водительский стаж.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU