В торговом центре«Аура» в Сургуте прошла социальная акция «Защитим себя от гриппа»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-15T08:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сургутский филиал Центра медицинской профилактики провёл профилактическую акцию в самом популярном торгово-развлекательном центре Сургута - «Аура».

Студенты-волонтеры Сургутского государственного университета и представители Сургутского филиала Центра медицинской профилактики во время акции «Защитим себя от гриппа раздали посетителям ТРЦ «Аура» медицинские маски и информационные буклеты, посвященные профилактике гриппа и ОРВИ, а также провели консультации на тему укрепления иммунитета и сохранения здоровья в сезон простуд.

Стоит отметить, что акция «Защитим себя от гриппа» вызвала интерес у посетителей торгово-развлекательного центра, при этом многие сами подходили к организаторам акции и приводили с собой своих друзей и знакомых. Они с удовольствием брали буклеты, надевали маски и задавали вопросы о профилактике сезонных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU