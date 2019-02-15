В Когалыме 17 февраля состоится «Лыжня России-2019»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-15T08:32:38+03:00

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Соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоятся в воскресенье, 17 февраля, в Когалыме. Местом проведения по традиции станет лыжная база «Снежинка».

По информации организаторов, в программе соревнований – индивидуальные гонки на различные дистанции в зависимости от возрастной категории и масс-старт на 1,4 км.

Зарегистрироваться для участия в индивидуальном зачете можно уже сейчас. Для этого необходимо обратиться до 15 февраля (включительно) по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д. 10, лыжная база «Снежинка» с девяти утра до шести вечера или по электронной почте SK-snezhinka@yandeх.ru

Регистрация на участие в масс-старте будет проводиться в день соревнований с девяти утра до полудня.

Напомним, что «Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы – проводится ежегодно уже более 35 лет – с 1982 года.

ИСТОЧНИК KP.RU