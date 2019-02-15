В Югре полиция составила ТОП-7 преступлений, совершённых во имя любви

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-15T08:20:42+03:00

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Любовь к женщинам свела югорских мужчина настолько, что они решились пойти на преступление, ради любимой улыбки.

Пресс-служба полиции Югры составила подборку семи преступлений, когда любовь и желание порадовать свою вторую половину привели к уголовному делу.

Белье в подарок

Ранее судимый 40-летний житель Ханты-Мансийска из раздевалки для сотрудников одного из отелей города украл комплект женского нижнего белья стоимостью 5 000 рублей для подарка возлюбленной.

90 алых роз

22-летний житель Югорска после знакомства в соцсетях с девушкой, чтобы произвести впечатление, решил подарить букет цветов. Денег на цветы не было, потому он взломал торговый павильон и похитил 90 роз. Удивить новую знакомую он не успел. Парень был задержан полицейскими возле дома девушки.

К любимой на велосипеде

Нетрезвый 55-летний нефтеюганец решил добраться к возлюбленной, которая находилась за городом, на чужом велосипеде. Увидев в одном из дворов велик, пенсионер с перерезал замок, после чего скрылся с места происшествия. К своей второй половине мужчина добрался, однако за кражу имущества в отношении похитителя возбудили уголовное дело.

Украдено с любовью

Еще один житель Нефтеюганска решил порадовать свою девушку подарком. А так как денег у 26-летнего молодого человека не было, он решил украсть дорогостоящий парфюм. Именно такие духи девушка просила у своего возлюбленного. Видео прилагается.

Шуба бывшей жены

Жительница Сургута похитила шубу у бывшей жены возлюбленного, обидевшись, на отсутствие такого дорогого подарка у себя.

Произошло это следующим образом: мужчина с новой возлюбленной пришли в квартиру бывшей жены. Увидев шубку, женщина присвоила её. После чего осознав, что летом она не сможет носить ее, продала за 5 тысяч рублей.

Некурортный роман

28-летний житель Алтайского края совершил поджог автомобиля ради мести возлюбленной. Молодой человек приехал в Сургут к девушке, с которой некоторое время назад познакомился на отдыхе в Алтайском крае, с надеждой построить серьезные отношения. Однако по приезду выяснилось, что у возлюбленной есть дети и муж. Обидевшись на подругу, он поджог ее автомобиль.

Билет до Москвы

На одном из сайтов 34-летняя сургутянка познакомилась с мужчиной, с которым в дальнейшем начала встречаться. Полностью доверившись ему, заявительница отдала ключи от квартиры. Однажды, вернувшись домой, женщина не обнаружила возлюбленного, шубы, золотых изделий и дорогостоящих часов.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого который рассказал, что приехал в Сургут из Свердловской области, некоторое время работал охранником. Когда познакомился с потерпевшей, у него сразу созрел план, как завладеть ее имуществом и уехать. Войдя в доверие забрал ее вещи и сдал в ломбард. На вырученные деньги он купил билет на самолет и улетел в Москву, где и скрывался до задержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/692014" frameborder="0"></iframe> В Нефтеюганске парень во имя любви пошёл на преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU