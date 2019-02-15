Лучший управленец из сургутского района получит грант на 700 тысяч рублей и контракт с администрацией

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-15T07:59:32+03:00

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Администрация Сургутского района запустила уникальный проект - «Лучший управленец». Конкурс позволит любому сургутянину продемонстрировать свои лидерские качества, получить престижное образование и должность руководителя.

Об этом заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.

«Вы хороший управленец? Умеете правильно ставить цели и быстро достигать результатов? Тогда у нас есть предложение, от которого Вы не сможете отказаться.

Администрация Сургутского района запустила проект «Лучший управленец». В первые же дни после объявления конкурса в качестве участников зарегистрировалось 10 человек. Уверены, это только начало. Ведь на кону - грант на обучение по программе МВА в размере 700 000 рублей и трудовой контракт с администрацией Сургутского района» - говорится в сообщении.

Отметим, что регистрация и приём документов завершаются 1 марта в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU