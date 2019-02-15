Югорчанин окажется на скамье подсудимых за хранения оружия и пороха

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-15T07:53:41+03:00

Разрешения у него не было

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Полицейские Советского района выявили факт незаконного хранения патронов и взрывчатых веществ.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, на протяжении шести лет 53-летний житель поселка Коммунистический Советского района, не имея специального разрешения, хранил 46 патронов калибра 5,6 мм, а с июля 2015 года по декабрь 2018 года порох. В ходе дознания мужчина пояснил, что патроны находятся у него с 80-х годов, а откуда не помнит.

Согласно заключению эксперта, изъятые боеприпасы являются малокалиберными спортивно-охотничьими патронами, а также бездымный пироксилиновый порох массой 97 грамм.

В настоящее время югорчанину предъявлено обвинение. Мужчине грозит 4 и 5 лет лишения свободы соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU