За минувшие сутки в Югре задержаны 9 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-15T09:01:59+03:00

Пять из них ранее уже садились за руль подшофе

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В Нефтеюганске не смогли разъехаться две иномарки. По вине нарушителя пострадал водитель «Рено Дастер».

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 14 февраля в 13:50 в Нефтеюганске на улице Нефтяников водитель за рулём «Ссанг Йонг Курон» при выезде из жилой зоны на главную дорогу не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер». В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

За управление транспортом в состоянии опьянения задержаны 9 водителей, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Еще 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU