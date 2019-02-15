В Нефтеюганске спасатели вывели из полыхающего дома двоих взрослых и ребёнка

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-15T07:25:43+03:00

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Двухэтажный многоквартирный деревянный жилой дом в 11 микрорайне Нефтеюганска вспыхнул 13 февраля поздним вечером. Благодаря профессионализму пожарных жертв и пострадавших нет.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило 13 февраля в 22:03. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание на первом этаже здания. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. 20 жильцов дома, в числе которых трое детей, сразу же были эвакуированы.

Пожарные Алексей Соколов и Андрей Альфонсов вывели из квартир на втором этаже женщину с ребенком и мужчину, которые спали и не знали о том, что в доме пожар.

Спасателям понадобилось всего полчаса, чтобы справиться с огнём. На месте работали 6 единиц спецтехники и 20 пожарных.

Жильцы вскоре вернулись в свои квартиры. В результате пожара повреждения получила квартира, в которой возникло возгорание.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU