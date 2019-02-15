Погода в Югре 15 февраля: день будет тёплым и ветреным

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-15T06:56:31+03:00

Сегодня в Югре тепло и ветрено Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 15 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в центральных районах умеренный снег, при усилении ветра слабая метель. Ветер юго-западный, южный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-11 ºС, в северо-западных районах -15,-20 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный снег, при усилении ветра слабая метель. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-8 ºС.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер юго-западный, южный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -7 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU