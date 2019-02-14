В Березовском районе сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле троих неадекватных мужчин

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-14T15:51:11+03:00

Они оказались под действием наркотиков

Изменить размер текста: A A

Накануне сотрудники ДПС при патрулировании улиц Берёзово остановили для проверки автомобиль «ВАЗ».

Оказалось, что водитель и его двое пассажиров по внешним признакам находились в состоянии опьянения.

В автомобиле полицейские обнаружили также вещество растительного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой 0,432 грамма.

Результаты медицинского освидетельствования установили, что водитель и два пассажира, остановленного транспортного средства, находились в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

За потребление наркотиков троих фигурантов арестовали от 5 до 7 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU