В Березовском районе сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле троих неадекватных мужчин
Накануне сотрудники ДПС при патрулировании улиц Берёзово остановили для проверки автомобиль «ВАЗ».
Оказалось, что водитель и его двое пассажиров по внешним признакам находились в состоянии опьянения.
В автомобиле полицейские обнаружили также вещество растительного происхождения.
Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой 0,432 грамма.
Результаты медицинского освидетельствования установили, что водитель и два пассажира, остановленного транспортного средства, находились в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
За потребление наркотиков троих фигурантов арестовали от 5 до 7 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU