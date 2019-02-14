Трехлетнее соглашение Югры и «Сколково» усилит сотрудничество сфере инноваций

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-14T15:28:53+03:00

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Трехлетнее соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий подписали губернатор Югры Наталья Комарова и президент «Сколково» Виктор Вексельберг.

- У нас уже наработана база в части совместного сотрудничества. Новые обязательства, принятые обеими сторонами в соответствии с подписанным соглашением, усилят эффект от уже принятых ранее решений, – подчеркнула Наталья Комарова. – Инновационные возможности «Сколково» учитывают потребности Югры, являются крайне полезными для региона.

В соответствии с документом, стороны будут сотрудничать в части синхронизации мер государственной поддержки инновационной деятельности для стимулирования организаций автономного округа, осуществляющих инновационную деятельность.

Также Югра и «Сколково» запланировали популяризацию инновационной деятельности, распространение современных научно-технологических знаний и умений, оказание содействия модернизации региона в экономической и социальной областях посредством использования инновационных технологий, продуктов и услуг.

Кроме того, стороны договорились о совместной работе в части выявления и привлечения талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, инженеров и предпринимателей для обеспечения участия их в реализации проекта «Сколково», формирования у них современных исследовательских, инженерных и предпринимательских навыков и умений.

ИСТОЧНИК KP.RU