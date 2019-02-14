В Югре несанкционированные свалки ликвидируют круглый год

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-14T14:38:44+03:00

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Природнадзор Югры в Нефтеюганском районе проведёт осмотр двух мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов для подтверждения ликвидации свалок. Ранее администрация муниципалитета сообщила об очистке территории от несанкционированной свалки.

Кроме того, еще два места несанкционированного размещения отходов на территории поселений Нефтеюганского района будут обследованы в бесснежный период на предмет подтверждения устранения захламления.

Добавим, что с начала 2019 года реестр мест несанкционированного размещения отходов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не пополнился.

Югорчан просят сообщать о местах несанкционированных свалок в департамент Природнадзора Югры или в администрации муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU