В Сургуте за 100 граммов «соли» задержан мужчина

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-14T13:58:45+03:00

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До 20 лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Сургута за распространение наркотиков. Мужчину задержали с крупной партией.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сургутянина задержали около одного из домов по проспекту Набережный. В кармане куртки у него было обнаружено и изъято 100 свертков, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Кроме того, в ходе обыска автомобиля подозреваемого, полицейскими была обнаружена пачка из под сигарет, в которой находилось еще 12 свертков с аналогичным веществом.

Согласно данным справки об экспертном исследовании изъятое у задержанного является наркотиком «Соль» общей массой порядка 100 граммов.

Злоумышленник пояснил, что данные свертки готовил к распространению через «тайники-закладки».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU