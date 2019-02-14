В Сургуте за 100 граммов «соли» задержан мужчина
До 20 лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Сургута за распространение наркотиков. Мужчину задержали с крупной партией.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, сургутянина задержали около одного из домов по проспекту Набережный. В кармане куртки у него было обнаружено и изъято 100 свертков, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.
Кроме того, в ходе обыска автомобиля подозреваемого, полицейскими была обнаружена пачка из под сигарет, в которой находилось еще 12 свертков с аналогичным веществом.
Согласно данным справки об экспертном исследовании изъятое у задержанного является наркотиком «Соль» общей массой порядка 100 граммов.
Злоумышленник пояснил, что данные свертки готовил к распространению через «тайники-закладки».
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU