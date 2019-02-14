В Югре на карантин закрыты 55 школ и 28 детских садов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-14T13:29:28+03:00

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Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города Урай приняла решение о продлении карантинных мероприятий.

Согласно показателям, количество заболевших за прошедшую неделю незначительно снизилось, но порог заболеваемости, по-прежнему, остается превышен. Карантин в Урае продлен до 18 февраля (включительно).

По-прежнему, приостановлены занятия во всех школах города, урайском политехническом колледже, в учреждениях спорта и дополнительного образования.

Сохраняется запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

По данным Роспотребнадзора Югры, с 04 по 10 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 99,86 на 10 тыс., что на 31,1% выше недельного эпидемического порога, но ниже относительно предыдущей недели на 15,1%. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 374 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 8,1%.

Остаются закрытыми на карантин 28 детских садов, частично закрыто 25 групп в 16 детсадах. Полностью закрыто 55 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU