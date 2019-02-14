В Югре для взрослых открыта секция по сноуборду
На базе ГЛК "Хвойный урман" в Ханты-Мансийске начинает работу секция по сноуборду для взрослых. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт» на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.
Любой желающий сможет освоить доску и проводить вечера на склоне горнолыжного комплекса. Тренировки будут проходить под руководством инструктора Эмилии Долгушевой.
Длиться тренировки будут полтора часа, дважды в неделю. На данный момент расписание обсуждается, но можно с уверенностью сказать, что одна тренировка будет приходиться на вечер буднего дня, а вторая — на первую половину субботы.
Отметим, что всё больше югорчан приобщаются к спорту. Этому способствует открытие спортивных комплексов и секций.
ИСТОЧНИК KP.RU