В Югре для взрослых открыта секция по сноуборду

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-14T12:53:46+03:00

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На базе ГЛК "Хвойный урман" в Ханты-Мансийске начинает работу секция по сноуборду для взрослых. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт» на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

Любой желающий сможет освоить доску и проводить вечера на склоне горнолыжного комплекса. Тренировки будут проходить под руководством инструктора Эмилии Долгушевой.

Длиться тренировки будут полтора часа, дважды в неделю. На данный момент расписание обсуждается, но можно с уверенностью сказать, что одна тренировка будет приходиться на вечер буднего дня, а вторая — на первую половину субботы.

Отметим, что всё больше югорчан приобщаются к спорту. Этому способствует открытие спортивных комплексов и секций.

ИСТОЧНИК KP.RU