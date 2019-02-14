2019-02-14T12:46:58+03:00
Общество

Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов

Страховые компании Группы Сбербанк предложили клиентам специальные условия в преддверии праздничных дат: 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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В преддверии Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества и Международного женского дня страховые компании Группы Сбербанк подготовили праздничные предложения для клиентов. Это скидки и дополнительные опции для страховых продуктов «Защита близких ПЛЮС», «Защита дома», «Защита банковских карт» и «Страхование выезжающих за рубеж».

«Защита близких ПЛЮС» включает в себя три программы страхования на выбор: «Для семьи», «Для себя» и «Для детей». Каждая покрывает риски травм и получения инвалидности I и II групп в результате несчастного случая. Преимущества страхового полиса в том, что он действует даже за рубежом и при занятиях любительским спортом.

На время акции продукт дополнен сервисом телемедицины. С помощью этого сервиса можно удаленно консультироваться с врачами в течение всего срока действия полиса. Эта опция особенно актуальна для клиентов, которые не могут лично прийти на прием к врачу из-за отсутствия специалистов и нехватки времени либо отправляются за границу.

Договоры «Защита близких ПЛЮС» можно заключить со скидкой 20% в период до 8 марта 2019 г.

«Защита дома» — это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т. д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий.

На продукт «Защита дома» с 11 по 18 февраля действует скидка 10,14%, с 18 по 25 февраля — 10,23% и с 7 по 14 марта — 10,80%.

«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров.

Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.

На продукт «Страхование путешественников» с 11 по 18 февраля скидка составит 15,14%, с 18 по 25 февраля — 15,23% и с 7 по 14 марта — 15,80%.

«Защита банковских карт» — картами, застрахованными по этой программе, можно спокойно расплачиваться за рубежом — защита действует по всему миру. Полис покрывает риски фишинга (подделки платежной страницы в интернете) и скимминга (установки на банкоматы устройств, считывающих данные карты и PIN-код). «Сбербанк страхование» компенсирует потери не только от несанкционированных операций по картам, но и возвращает деньги в случае ограбления или иных противоправных действий третьих лиц. Полис покрывает и такие редкие случаи, как подделка неизвестными лицами подписи в банке для снятия денег со счета или размагничивание карты.

На оформление страховки «Защита банковских карт» скидка составит 20,23% в период с 18 по 25 февраля и 20,80% — с 7 по 14 марта.

Оформить страховые продукты «Защита близких ПЛЮС», «Защита дома», «Страхование путешественников», «Защита банковских карт» можно онлайн на сайте Сбербанка в разделе «Подарки» и на сайте «Сбербанк страхование жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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