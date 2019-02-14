В Ханты-Мансийске пятиклассница после падения с 11 этажа пришла в сознание

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-14T12:21:29+03:00

Пятиклассница выпала из окна с 11 этажа жилого дома и осталась жива Фото: Татьяна Коркина

Она находится в реанимации

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Чудо и профессионализм врачей совершили невозможное: после падения с 11 этажа высотки пятиклассница из Ханты-Мансийска осталась жива и пришла в сознание.

Об этом заявили в департаменте здравоохранения Югры.

«Лечебные мероприятия оцениваем как эффективные. Динамика положительная. Ребенок в сознании, находится под наблюдением врачей отделения реанимации. Вся необходимая помощь оказывается в полном объёме» - говорится в сообщении.

Напомним, ученица 5 класса средней школы №4 Ханты-Мансийска утром 13 февраля выпала из окна 11 этажа многоквартирного жилого дома по улице Ямская, 12.

Девочка осталась жива и была доставлена в реанимацию.

На месте падения ребёнка работали следственные органы. Выясняются причины произошедшего. Ранее в соцсетях сообщалось, что ребенок проживает в доме №3 по улице Ямская, а выпал из окна дома №12 по этой же улице.

ИСТОЧНИК KP.RU