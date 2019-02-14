Сто тысяч рублей получил житель Нягани за сломанный телевизор

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-14T10:47:08+03:00

За помощью мужчина обратился в Роспотребнадзор

Изменить размер текста: A A

Неудачный ремонт заставил потерять время и деньги жителя Нягани. В итоге мужчина обратился в суд.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по ХМАО-Югре, ранее в досудебном порядке потребитель предъявил требования предпринимателю о расторжении договора на оказание услуг по бытовому обслуживанию, возврате уплаченных по договору за ремонт телевизора 5200 рублей и возмещении двукратной стоимости телевизора.

Добровольно вернуть деньги предприниматель отказался, потому житель Нягани воспользовался правом на судебную защиту и привлек Роспотребнадзор для защиты прав.

Судьей Няганского городского суда ХМАО – Югры принято решение удовлетворить требования потребителя частично, Расторгнуть договор, взыскать с ответчика уплаченные по договору 5 200 рубю., двукратную стоимость утраченного телевизора в размере 53 988 руб., компенсацию морального вреда 1 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в размере 32 694 руб.

В общей сложности, житель Нягани за сломанный телевизор получит 98 082 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU