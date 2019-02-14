Ночью в Сургуте бойцы Росгвардии задержали детей, угнавших «Фольксваген Туарег»
Около трёх часов ночи 13 февраля бойцы Росгвардии задержали на одной из улиц Сургута несовершеннолетних угонщиков.
Пресс-служба ведомства сообщает, что по проспекту Мира была погоня сотрудников правоохранительных органов за «Фольксваген Туарег», который нарушал ПДД. Водитель не реагировал на призывы остановиться.
Иномарку удалось задержать около дома № 31 на улице Нефтяников. За рулём оказался подросток, его пассажиром также был ребёнок. Мальчикам по 11 и 13 лет. Выяснилось, что дети угнали внедорожник от одного из домов на улице Мира. В ходе задержания выяснилось, что старший из подростков несколькими днями ранее угнал ВАЗ-2114.
Мальчики были переданы полиции и родителям для дальнейшего разбирательства.
Напомним, уголовная отвественность в России наступает с возраста 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU