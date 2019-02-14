2019-02-14T10:00:20+03:00
Происшествия

Ночью в Сургуте бойцы Росгвардии задержали детей, угнавших «Фольксваген Туарег»

У одного из подростков угон не первый
Алена Кульмухаметова
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Около трёх часов ночи 13 февраля бойцы Росгвардии задержали на одной из улиц Сургута несовершеннолетних угонщиков.

Пресс-служба ведомства сообщает, что по проспекту Мира была погоня сотрудников правоохранительных органов за «Фольксваген Туарег», который нарушал ПДД. Водитель не реагировал на призывы остановиться.

Иномарку удалось задержать около дома № 31 на улице Нефтяников. За рулём оказался подросток, его пассажиром также был ребёнок. Мальчикам по 11 и 13 лет. Выяснилось, что дети угнали внедорожник от одного из домов на улице Мира. В ходе задержания выяснилось, что старший из подростков несколькими днями ранее угнал ВАЗ-2114.

Мальчики были переданы полиции и родителям для дальнейшего разбирательства.

Напомним, уголовная отвественность в России наступает с возраста 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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