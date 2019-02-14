Срок и штраф может получить житель Нижневартовска за кражу денег с карты

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-14T09:52:13+03:00

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Безбедно жил несколько дней житель Нижневартовска на украденные с банковской карты женщины деньги. Простить 60 тысяч рублей югорчанка не пожелала и обратилась в полицию.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель Нижневартовска обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба.

В декабре 2018 года злоумышленник выкрал банковскую карту потерпевшей и на протяжении нескольких дней совершал покупки. Преступником были потрачены около 60 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Максимальный размер наказания за совершение подобного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU