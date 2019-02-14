В Ханты-Мансийске на профилактику правонарушений потратили 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-14T09:38:07+03:00

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В окружной столице Югры снизилось количество правонарушений. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов отметил, что на профилактические мероприятия в Ханты-Мансийске составил 19 831 млн рублей.

- В рамках реализации мероприятий программы снизилось количество фактов мошенничества на 20%, угонов автотранспорта на 60%. Если в 2017 году количество такого рода преступлений составляло 15, в прошлом году – шесть. Также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилась и подростковая преступность, - рассказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Отметим, что в общественных местах и на улицах окружной столицы функционирует 176 видеокамер. В прошлом году дополнительно установлено 32 камеры и произведена замена 88 устаревших. С их помощью выявлено 720 административных правонарушений. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 707.

В 2018 году отмечено снижение количества преступлений, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством. В этом году работа по профилактике и пресечению данного вида преступлений будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU