Житель Урая получил 12 лет «строгача» за передачу наркоманам «спайса»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-14T09:16:26+03:00

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Жителю Урая предстоит отбыть в колонии строгого режима 11 лет и 10 месяцев за торговлю «спайсом».

Накануне вступил в законную силу приговор Урайского городского суда в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

В 2016 году житель Урая безвозмездно передал двум наркоманам «спайс», часть наркотиков он хранил по месту жительства до момента задержания.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией жалоба защитника осужденного на приговор суда оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU