Житель Урая получил 12 лет «строгача» за передачу наркоманам «спайса»
Жителю Урая предстоит отбыть в колонии строгого режима 11 лет и 10 месяцев за торговлю «спайсом».
Накануне вступил в законную силу приговор Урайского городского суда в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
В 2016 году житель Урая безвозмездно передал двум наркоманам «спайс», часть наркотиков он хранил по месту жительства до момента задержания.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Апелляционной инстанцией жалоба защитника осужденного на приговор суда оставлена без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU