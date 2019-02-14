Сургут отметит Международный день родного языка фестивалем «Родное слово»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-14T08:53:43+03:00

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год международным Годом языков коренных народов. Его официальное открытие состоится в Ханты-Мансийске в рамках международного форума в марте.

Отметим, что ежегодно 21 февраля мировой общественностью отмечается Международный день родного языка. В этот день в Югре проводится множество мероприятий, одним из них станет фестиваль «Родное слово», который состоится в Сургуте.

В рамках фестиваля будут работать четыре тематические площадки, на двух из них пройдут научно-популярные лекции о языках ханты и манси. Здесь же состоится церемония награждения победителя и призеров конкурса словарных викторин «Найди нужные слова». Учителям вручат ценные призы и почетные грамоты, а лучшие разработки проектов педагогов представят участникам фестиваля.

Здесь же стартует спецпроект «Филологи школам». Эксперты русского языка прочтут для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений интересные лекции о заимствованиях, интернет-словарях, приемах речевого воздействия, преподавании русского языка как неродного, важных аспектах подготовки к ЕГЭ.

На протяжении всего дня будет работать книжная выставка, на которой можно ознакомиться с новинками образовательной литературы, детских книг и словарей русского языка.

Завершится праздник игрой «Вокруг слова», где в битве интеллектов сразятся несколько команд, состоящих из учителей, филологов, методистов, журналистов, общественных деятелей и представителей городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU