Две жительницы Ханты-Мансийска перевели мошенникам 58 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-14T08:49:50+03:00

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Жительницы окружной столицы Югры поверили мошенникам и послушно выполнили их указания. Со счетов женщин сразу же списались деньги.

Так, 46-летняя югорчанка разместила на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобиля. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести задаток за авто. Звонивший уверял, что в данный момент находится на вахте на одном из нефтегазовых месторождений, прибыть лично не может, однако упускать возможность приобрести автомобиль не желает. Женщина ради получения денег за авто, сообщила не только номер банковской карты, но и код доступа к банковскому счету. Вскоре с банковского счета женщины списались более 15 000 рублей.

Еще одна 47-летняя женщина лишилась 43 000 рублей, также сообщив лже покупателю номер банковской карты и код доступа к лицевому счету, который она получила в СМС-сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU