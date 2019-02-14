В Нижневартовске на строительство двух школ направят 4 миллиарда рублей
Две школы, рассчитанные на 1125 мест каждая, начнут строить уже в 2020 году в Нижневратовске. Они будут располагаться в квартале №25 и микрорайоне №9-A. Такие условия прописаны в концессионном Соглашении.
Предприятия планируют инвестировать в строительство двух школ в более 4 млрд рублей.
Как сообщили в администрации города Нижневратовск, в течение года будет подготовлена проектная документация, два года займёт этап строительства. Ориентировочно в 2022 году состоится ввод зданий в эксплуатацию. С этого момента ещё пять лет концессионер будет обслуживать школы. Затем состоится их передача в муниципальную собственность.
Отметим, что строительство школ позволит перевести школьников на односменную систему обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU