2019-02-14T08:41:33+03:00
Общество

В Нижневартовске на строительство двух школ направят 4 миллиарда рублей

В течение года будет подготовлена проектная документация
Алена Кульмухаметова
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Школы начнут строить в 2020 годуШколы начнут строить в 2020 годуФото: Татьяна Коркина
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Две школы, рассчитанные на 1125 мест каждая, начнут строить уже в 2020 году в Нижневратовске. Они будут располагаться в квартале №25 и микрорайоне №9-A. Такие условия прописаны в концессионном Соглашении.

Предприятия планируют инвестировать в строительство двух школ в более 4 млрд рублей.

Как сообщили в администрации города Нижневратовск, в течение года будет подготовлена проектная документация, два года займёт этап строительства. Ориентировочно в 2022 году состоится ввод зданий в эксплуатацию. С этого момента ещё пять лет концессионер будет обслуживать школы. Затем состоится их передача в муниципальную собственность.

Отметим, что строительство школ позволит перевести школьников на односменную систему обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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