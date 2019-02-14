На сургутянку мошенники оформили микрозайм в банке
Жительница Сургута узнала о просроченном долге и отправилась не в банк, а в полицию, потому что займы она не оформляла.
Сургутянка обратилась в дежурную часть полиции Сургутуа с заявлением о мошенничестве.
- Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в глобальной сети Интернет оформили на ее имя микрозайм на сумму 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU