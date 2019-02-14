На сургутянку мошенники оформили микрозайм в банке

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-14T08:23:24+03:00

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Жительница Сургута узнала о просроченном долге и отправилась не в банк, а в полицию, потому что займы она не оформляла.

Сургутянка обратилась в дежурную часть полиции Сургутуа с заявлением о мошенничестве.

- Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в глобальной сети Интернет оформили на ее имя микрозайм на сумму 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU