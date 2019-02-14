2019-02-14T08:00:40+03:00
Общество

Жителей Югры приглашают на экстремальный забег на снегоходах

Участников акции ожидают горячая полевая каша, чай и выпечка
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Традиционный снегоходный пробег к месту слияния Оби и Иртыша состоится 2 марта. Для участия в акции необходимо иметь снегоход, флаг России, Югры, Ханты-Мансийска или родов войск вооружённых сил нашей страны, который необходимо прикрепить к «железному коню», теплая одежда и обувь.

Забег в этом году посвящен 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

Участники пробега стартуют с автомобильной стоянки возле здания ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийску и следуют к месту слияния рек Оби и Иртыша. Снежная трасса пройдет вдоль поймы Иртыша с пересечением двух проток, общая протяженность маршрута более 17 километров. На месте финиша планируется проведение флешмоба «Мы вместе!». В этом году из снегоходов будут выстроены слова «Россия» и «Югра».

Участников акции ожидают горячая полевая каша, чай и выпечка. У костра будет организована игровая программа для детей и взрослых. Все экстремалы получат сертификат участника снегоходного заезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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