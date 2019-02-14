На полтора года в колонию строгого режима попал югорчанин за пьяную езду

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-14T07:52:27+03:00

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Только по счастливой случайности никто не попал под колёса нетрезвого водителя в городе Югорск. Мужчину вовремя задержали инспекторы ДПС.

Накануне Советский районный суд признал виновным жителя Югорска в управлении автомобилем будучи нетрезвым.

В декабре 2018 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Выяснилось, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU