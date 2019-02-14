На полтора года в колонию строгого режима попал югорчанин за пьяную езду
Только по счастливой случайности никто не попал под колёса нетрезвого водителя в городе Югорск. Мужчину вовремя задержали инспекторы ДПС.
Накануне Советский районный суд признал виновным жителя Югорска в управлении автомобилем будучи нетрезвым.
В декабре 2018 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Выяснилось, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU