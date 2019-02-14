2019-02-14T07:41:18+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 3 человека

Задержаны 6 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В Ханты-Мансийске женщина за рулём «Опель Астра» сбила подростка на «зебре». Мальчик получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 13 февраля в 19:15 в городе Ханты-Мансийск на улице Строителей, в районе дома 103, водитель за рулём автомобиля «Опель Астра», сбила 13-летнего мальчика переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление с признаками опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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