2019-02-14T07:31:01+03:00
Общество

Погорельцам из Нижневартовска оказывают материальную помощь

Жильцов дома впустили в квартиры
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскаФото с сайта администрации города Нижневартовска
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Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с пострадавшими жителями 49 дома по улице Чапаева. На встрече присутствовали заместители главы города, представители всех оперативных и социальных городских служб, которые занимались ликвидацией последствий пожара.

Было решено, что вартовчанам будет оказана вся необходимая помощь. Василий Тихонов поручил своим заместителям, а также директору управляющей компании №2 работать индивидуально с каждой пострадавшей семьей.

На базе ЖЭУ проводят консультации специалисты Центра социальных выплат. Жители могут узнать, как получить материальную помощь, какие необходимы документы, что делать, если документы сгорели. Накануне, 13 февраля, жильцам предоставили доступ в квартиры.

Напомним, в Нижневартовске 12 февраля в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел пожар. В 16 часов 51 минуту на пульт пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18 часов 45 минут. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели управления ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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