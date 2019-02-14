2019-02-14T06:58:25+03:00
Общество

Погода в Югре 14 февраля: тепло и ветрено

Местами небольшой снег
Алена Кульмухаметова
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в Югре сегодня тепло и ветренов Югре сегодня тепло и ветреноФото: Татьяна Коркина
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В четверг 14 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-8 ºС, местами -9,-14 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-6 ºС.

В Сургуте преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-12 метровв секунду. Температура воздуха: -7, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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