Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума

13 Февр. 15:41 2019-02-13T15:41:01+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в г. Сочи 14-15 февраля.

Деловая программа предстоящего форума состоит из трех тематических треков: «Региональная политика: отвечая на вызовы», «Деловой климат в России. На пути к росту» и «Новая социальная повестка». Она также включает пленарное заседание с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева, которое посетит Наталья Комарова.

Планируется, что на полях форума будут подписаны соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, Наталья Комарова проведет рабочие встречи с президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, президентом и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, директором Фонда развития промышленности РФ Романом Петруцей.

В течение всего форума для посещений будет открыт стенд автономного округа. Здесь будет представлена мультимедийная презентация инвестиционного, промышленного и туристического потенциала Югры. Отдельное место на стенде выделено предстоящему событию – Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в августе 2020 года в окружной столице. В дегустационной зоне посетители смогут отведать гастрономические бренды Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU